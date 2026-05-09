تصاعد التوترات يهبط بأسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد أن تسبب التصعيد بين ‌الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال في التوصل قريباً إلى حل دبلوماسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً، على الرغم من ⁠الاشتباك، في وقت تنتظر فيه واشنطن رداً من طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب.

وخلال التعاملات، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ‌0.8% إلى 611.69 نقطة.

وسارت الأسواق في أنحاء القارة على ‌نفس النهج، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني ‌والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.9% و0.5% على الترتيب.

وظلت الأسهم الأوروبية حساسة تجاه التطورات الجيوسياسية، إذ أثقل اعتماد القارة على الطاقة ‌كاهل الأسواق وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك ⁠على التضخم والنمو. وتتوقع الأسواق المالية حاليا ثلاث زيادات أو أكثر في أسعار الفائدة من ⁠البنك المركزي ⁠الأوروبي خلال 12 شهراً المقبلة.

وتأثرت ثقة المستثمرين أيضا بتهديد ترامب بفرض رسوم «أعلى بكثير» على الاتحاد الأوروبي ⁠إذا لم تنفذ بنود الاتفاقية التجارية بحلول الرابع من يوليو.

وتراجع سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، 5.2% بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح ‌السنوية بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. وارتفع سهم شركة أماديوس الإسبانية لتكنولوجيا السفر 3.7% بعد الإعلان عن أرباح أساسية فصلية فاقت توقعات السوق ومع الإبقاء على توقعاتها دون تغيير.

خسائر يابانية

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك ‌مع انخفاض سهم مجموعة سوفت بنك وتأثر ثقة المستثمرين بتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.19% إلى 62713.65 نقطة. وقفز المؤشر 5.6% أول من أمس ليغلق عند مستوى قياسي غير مسبوق بعد تجاوزه المستوى النفسي 63 ألف نقطة للمرة الأولى. وارتفع مؤشر 5.4% ⁠خلال الأسبوع الذي كان قصيرا بسبب عطلات رسمية.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% أمس إلى 3829.48 نقطة. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 2.7% حتى الآن.

وقال هيتوشي أساوكا كبير الخبراء لدى أسيت مانجمنت ‌وان «بالنظر للمكاسب الكبيرة في الجلسة السابقة، فإن التراجع في السوق اليوم طفيف».

وتأثرت السوق أيضا بارتفاع أسعار النفط الخام بعد مواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، مما ألقى ‌بظلال من الشك على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط المستمر منذ شهر.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في ‌قطاع التكنولوجيا 4.56% وشكل أكبر ‌ضغط هبوطي على المؤشر نيكاي، وذلك بعد أن تراجع سهم شركة آرم هولدنجز المدرجة في البورصة الأمريكية خلال الليل بسبب ‌ضعف سوق الهواتف الذكية والمخاوف بشأن إمدادات رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتخلى ⁠سهم شركة تويوتا موتور عن مكاسبه المبكرة لينخفض 2.18% بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضا قدره 20% في أرباحها للعام المالي المالي الحالي جراء ⁠الضبابية المحيطة بالتكاليف والإمدادات ⁠بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأغلق سهم مجموعة سوني على انخفاض 0.51% بعد أن توقعت الشركة المصنعة للألعاب ومعدات الصوت أن تنخفض المبيعات ⁠السنوية في قطاع الألعاب ستة% بسبب تراجع مبيعات الأجهزة. وانخفض سهم تويوتا 13% حتى الآن هذا العام، في حين خسر سهم سوني 23%. وارتفع المؤشر توبكس 12% خلال نفس الفترة.

وانخفضت أسهم البنوك، إذ خسرت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.97%، وفقدت مجموعة ميزوهو ‌المالية 2.24%. وتجاوز سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، خسائرها المبكرة ليرتفع 0.57%.

وقفز سهم سومكو المصنعة لرقائق السيليكون 18% لتصبح الشركة الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على مؤشر نيكاي.

تباين صيني

وتباين أداء الأسهم الصينية وسط تجدد التوترات بين واشنطن وطهران، مع ترقب المستثمرين لنتائج القمة المقررة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل.

وفي نهاية الجلسة، استقر مؤشر «شنغهاي المركب» عند 4179 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي» بنسبة 0.58% إلى 4871 نقطة، وارتفع «شنتشن» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى 2875 نقطة. وحقق كل من مؤشري «شنغهاي المركب» و«سي إس آي 300» خامس مكاسب أسبوعية على التوالي، بلغت 1.65 و1.34% على الترتيب.

وسيتركز اهتمام المستثمرين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل، إلى جانب سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية التي تشمل مؤشرات التجارة والتضخم.