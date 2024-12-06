تباين أداء مؤشرات الأسهم.. والسيولة تتجاوز 1.8 مليار

جذبت أسواق الأسهم المحلية أمس، سيولة تجاوزت حاجز 1.8 مليار درهم، وذلك عبر إجراء أكثر من 44 ألف صفقة، توزعت بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمت عبر أكثر من 22.7 ألف صفقة، فيما تجاوزت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 653 مليون درهم خلال 21.3 ألف صفقة.

وشهدت أسواق المال تباين مؤشراتها في ختام الجلسات، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تقلص قدره 0.68% ليستقر عند مستوى 4820 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على نمو قدره 0.12% ليبلغ 9277 نقطة.

سوق دبي

وعلى صعيد أداء الأسواق، تركزت الأسهم الأكثر ربحية في سوق دبي المالي في كل من قطاع التأمين والصناعة، حيث واصل سهم «تكافل الإمارات» تصدر ربحية السوق لليوم الثاني على التوالي محققاً نمواً قدره 14.5% بتداولات أمس، تلاه كل من سهمي «الأغذية المتحدة» بنسبة نمو 11.1% وسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.5% ثم سهم «الأسمنت الوطنية» بنسبة بلغت 3.2%، بينما ارتفع سهم «دريك أند سكل» بنسبة 1.1% عند 0.355 درهم.

مقابل ذلك، شابت أسهم أخرى تراجعات نسبية خلال تداولات أمس، منها تراجع سعر سهم شركة «الاستشارات الدولية» 9.3% ثم سهم شركة «سالك» بنسبة 6% عند 5.06 دراهم، وسهم شركة «باركن» 5.8% تلاها سهم «الوطنية للتأمين» بنسبة 5.4%.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 0.3% عند 9.60 دراهم، كما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.6% عند 0.984 درهم.

سوق أبوظبي

بينما جاءت أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي المالي في كل من قطاعي الصناعة والاستثمار، حيث تصدر سهم شركة «فودكو» بنسبة 9.7% تلاه سهم شركة «بلدكو» بنسبة 9.2% ثم سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 7.3%، فيما حقق سهم «جلفار» نمواً بنسبة 6.4%، كما ارتفع سهم «لولو» بنسبة 1.7% عند 1.82 درهم.

وارتفع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.7% عند 5.44 دراهم، بينما أقفل سهم «أدنوك للغاز» عند سعره السابق 3.51 دراهم.

في المقابل، كان سهم «أريد» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 8.1% تلاه سهم «بنك أم القيوين» بنسبة 6.5% ثم سهم شركة «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 5.8%، بينما تراجع سهم شركة «أي إس جي» بنسبة 5.4%، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.5% عند 1.98 درهم.