نيكاي الياباني يتراجع عن أعلى مستوى

تراجع المؤشر ​نيكاي الياباني اليوم الجمعة عن ‌أعلى ​مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك مع انخفاض أسهم مجموعة سوفت بنك وتأثر معنويات المستثمرين بتجدد التوترات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.3 بالمئة إلى 62636.00 بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش. وقفز المؤشر 5.6 ‌بالمئة أمس الخميس وأغلق عند مستوى قياسي بعدما تجاوز المستوى النفسي ‌63000 للمرة الأولى.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 0.66 بالمئة إلى ‌3815.09.

وقال هيتوشي أساوكا ‌كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى أسيت مانجمنت وان "بالنظر للمكاسب ​الحادة في ‌الجلسة ​السابقة، فإن التراجع في السوق ⁠اليوم طفيف".

وتأثرت السوق كذلك بارتفاع أسعار النفط الخام بعد تبادل ​إطلاق النار ⁠بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، مما ألقى بظلال من الشك على وقف إطلاق ⁠النار في الشرق الأوسط المستمر منذ شهر.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.6 بالمئة وشكل أكبر ضغط هبوطي ‌على المؤشر نيكاي، بعد أن تراجع سهم شركة ​آرم هولدنجز المدرجة في البورصة الأمريكية خلال الليل بسبب ضعف سوق الهواتف الذكية والمخاوف بشأن إمدادات رقائق ​الذكاء الاصطناعي.