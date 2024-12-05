الأسهم الأوروبية خضراء مع تقييم المستثمرين لتأثير انهيار الحكومة الفرنسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في شهر مع صعود الأسهم الفرنسية بعد أن صوت البرلمان بالموافقة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في خطوة توقعها المتعاملون في السوق على نطاق واسع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش مواصلا المكاسب للجلسة السادسة على التوالي. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة أيضا بما يتماشى مع نظرائه الإقليميين.

ومن المتوقع أن يستقيل بارنييه اليوم الخميس ليسجل أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث. وتواجه فرنسا الآن احتمال انتهاء العام دون حكومة مستقرة أو ميزانية لعام 2025، على الرغم من أن الدستور يسمح باتخاذ تدابير خاصة من شأنها تجنب الإغلاق الحكومي على غرار الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، وتراوحت مكاسب أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بين 1.2 بالمئة واثنين بالمئة، وسط آمال بأن تتمكن الحكومة من تجنب التعرض لإغلاق.

وهوى سهم سافران 4.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة محركات الطائرات الفرنسية أهدافا مالية جديدة.

وارتفع سهم توتال إنرجيز واحدا بالمئة.