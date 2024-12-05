المؤشر نيكاي يرتفع لليوم الرابع على التوالي مقتفياً أثر وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس إذ عزز ارتفاع قياسي في وول ستريت الليلة الماضية معنويات المستثمرين، إلا أن جني الأرباح حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.3 بالمئة عند 39395.60 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال ساعات التداول منذ 12 نوفمبر عند 39632.3 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تعاملات اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة عند 2742.24 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة أمس الأربعاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعد نتائج قوية من سيلز فورس ودفعة من تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية نظيراتها الأمريكية ارتفاعا، مع صعود سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.4 بالمئة.

وقفز سهم فوجيكورا المصنعة لمكونات الإلكترونيات 3.1 بالمئة وسط توقعات بزيادة الطلب على مراكز البيانات.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، 1.2 بالمئة.

وكان سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف، الذي كسب ثلاثة بالمئة، وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، الذي أضاف 0.3 بالمئة، من بين الأسهم القيادية التي دفعت المؤشر نيكاي للمنطقة الخضراء.

لكن المؤشر القياسي واجه صعوبة في زيادة مكاسبه، إذ تراجعت نصف أسهمه البالغ عددها 225.

وصعد الين خلال الجلسة، وعوض معظم خسائره أمس أمام الدولار.

وتترقب الأسواق تقريرا يتعلق بالتوظيف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره غدا الجمعة.

وهوى سهم جابان ستيل ووركس 5.4 بالمئة، ليكون أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، يليه سهم شركة الأدوية دايتشي سانكيو الذي هبط 3.6 بالمئة.

وصعد سهم كاسيو كومبيوتر المصنعة للآلات الحاسبة 4.6 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بالنسبة المئوية.