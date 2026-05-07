الدولار يتراجع والين لأعلى مستوى في شهرين

تراجع الدولار ​أمام معظم العملات الرئيسية، أمس، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد ​تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، وسجل الين قفزة مفاجئة إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين مع توقع الأسواق لجولة شراء رسمية أخرى من طوكيو.

وارتفع الين بما يصل إلى 1.8% في وقت سابق، في تحرك حاد دفع الدولار لتسجيل ⁠155، وهو أدنى مستوى في الجلسة، وقرب أقل مستوى مقابل العملة اليابانية منذ 24 فبراير.

وشهد الدولار في وقت سابق من الجلسة ارتفاعاً أمام أغلب العملات قبل أن يهبط فجأة مقابل الين، ما عزز تكهنات بجولة تدخل أخرى من السلطات.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في سي.آي.بي.سي كابيتال ماركتس: «إن جزءاً من المعضلة بالنسبة للسلطات اليابانية هو وجود عوامل خارج سيطرتها تضغط على الين صوب التراجع في الأسواق مثل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يصبّ في صالح ​الدولار».

وواصلت أغلب العملات ​الرئيسية الأخرى المكاسب أيضاً مع هبوط الدولار، ⁠بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل ​مع إيران.

جاء ⁠ذلك بعد وقت ⁠قصير من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في حملتها العسكرية على إيران، وأنها لا تتمنى حدوث مزيد من ⁠التصعيد.

وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1735 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3598 دولار.

وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى له في أربع سنوات مرتفعاً 0.8% إلى 0.724 دولار أمريكي، بعد يوم من قرار بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وتستعد الأسواق الآن لصدور تقرير الوظائف غير الزراعية في وقت لاحق من هذا ​الأسبوع، والذي سيكون اختباراً لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد لا يزال قوياً بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي دون تغيير، أو ما إذا كان تراجع سوق العمل قد يعيد إحياء الحجة الداعية إلى ​خفض أسعار الفائدة.