تباين أداء الأسهم الأوروبية بعد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الثلاثاء، بعد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج، بينما ظلت أسعار النفط العالمية مرتفعة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 604.68 نقاط بحلول الساعة 0704 ⁠بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر انخفاض له في شهر في الجلسة السابقة. وتراجعت البورصات الإقليمية الرئيسية، إذ تراجع المؤشر ‌فينانشال تايمز 100 في لندن 1 %.

وجاء تصعيد الصراع في الشرق الأوسط عقب ‌محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرشاد السفن ‌العالقة عبر مضيق هرمز، الذي ‌يربط الخليج بأسواق أوسع ‌ويحمل عادة إمدادات من النفط والغاز تعادل حوالي 20 % ​من الطلب ‌العالمي يومياً.

وأثقل ​ارتفاع أسعار النفط كاهل ⁠أوروبا التي تعتمد على إمدادات الطاقة، مما أدى إلى تفاقم مخاوف التضخم التي أدت ​إلى ⁠توقعات ⁠برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات هذا العام، ودفعت الأسهم إلى ما ⁠دون مستويات ما قبل الحرب.

وتراجع سهم (إتش.إس.بي.سي) 5.1 % بعد أن أعلن البنك عن خسارة غير متوقعة بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بقضية احتيال في بريطانيا، مما ‌أدى إلى انخفاض أرباح الربع الأول عن التوقعات.

وقفز ​سهم شركة (أنهويزر-بوش إنبيف) 6.3 % بعد أن أعلنت الشركة البلجيكية المصنعة للجعة (البيرة) عن مبيعات وأرباح فصلية أعلى بكثير من التوقعات.