الدولار يتراجع والين يصعد وسط ترقّب الأسواق

​سجل الين ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدولار، أمس، وسط ترقب ‌الأسواق لتحرك ​محتمل من السلطات في أعقاب ما قيل إنه تدخل لدعم العملة اليابانية الأسبوع الماضي.

وصعد الين بنسبة 0.75 % مسجلاً 155.69 قبل أن يقلص مكاسبه، وجاء جزء كبير من هذا الارتفاع خلال نحو تسع دقائق قرب منتصف النهار بتوقيت سنغافورة.

وقال نيك تويديل، كبير محللي ⁠السوق في (إيه.تي.إف.إكس جلوبال) في سيدني: «ربما هم من فعلوا ذلك مجدداً، بالتأكيد ليس بنفس حدة الأسبوع الماضي، لكنهم بذلك يعززون موقفهم الرافض لضعف الين».

وتشكك محللون في مدى فاعلية هذا التدخل ‌الأحادي، وهو الثالث من نوعه خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالت مهجابين زمان، ‌رئيسة قسم أبحاث العملات ‌الأجنبية لدى بنك إيه.إن.زد في سيدني: «سينصب التركيز الأساسي على ما إذا كان سيحدث تدخل آخر، مع ملاحظة ​أن السوق اليابانية ‌مغلقة بسبب عطلة ​الأسبوع الذهبي، وأن السيولة ستكون أضعف خلال ⁠هذه الفترة». وأضافت: «والأهم من ذلك، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى جهود اليابان لدعم الين... وإذا ضعف الين أكثر، يمكن القول إن احتمال التدخل ​الثنائي سيزداد».

وساد ⁠الحذر الأسواق في ⁠بداية التعاملات، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ، صباح الاثنين، جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار «بادرة إنسانية» ⁠لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1 % إلى 98.041. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7214 أمام العملة الأمريكية، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.5 % إلى ‌0.5922 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1730 دولار بعد أن سعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ​إلى التقليل من أهمية الخلاف مع ترامب عقب الإعلان عن خطة سحب القوات من ألمانيا. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3595 دولار.