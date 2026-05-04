تباين أداء المؤشرات الأوروبية والحذر يخيم على المستثمرين

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأسبوع، حيث خيّم الحذر على المستثمرين الذين يراقبون عن كثب تطورات مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
اتسم أداء الأسهم الأوروبية الاثنين بمحدودية التحركات، في وقت تتعرض فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية لضغوط من إمكانية زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25 % هذا الأسبوع من 15 %، وأضاف أن التكتل لم يلتزم بالاتفاق التجاري مع بلاده.
وتصدرت شركات تصنيع السيارات الألمانية تراجع هذا القطاع، وهبط سهما بي.إم.دبليو ومرسيدس بأكثر من 2 % وسهما بورشه وفولكسفاجن 1.5 %.
وشهد سهما دايملر تراك وتراتون لتصنيع الشاحنات انخفاضاً طفيفاً وهبط مؤشر قطاع تصنيع السيارات 1.6 %.
وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 611.98 نقطة بعد أن سجل ارتفاعاً الأسبوع الماضي. ولم تشهد أغلب البورصات الأوروبية تحركات كبرى وظل داكس الألماني دون تغير يذكر. والأسواق في لندن مغلقة في عطلة.
ولا تزال الأسهم الأوروبية أقل بنحو 4 % عن المستويات التي كانت عليها قبل الحرب. وانتعشت وول ستريت والأسهم العالمية مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، مع تأثير اعتماد المنطقة الشديد على الطاقة المستوردة على الأسهم.
وزاد سهم تيسن كروب 1.2 % بعد أن أعلنت شركة التصنيع الألمانية عن وقف محادثات لبيع وحدتها للصلب لشركة جيندال ستيل الهندية.