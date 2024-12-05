سوق دبي يحلق فوق 4850 نقطة بسيولة 829 مليون درهم

اكتست مؤشرات الأسهم في دبي وأبوظبي باللون الأخضر في ختام جلسات أول أيام التداول بعد عطلة عيد الاتحاد، مدفوعة بحركة نشطة لأسهم في قطاعات رئيسية بمقدمتها القطاع المالي والتأمين.

وحلق مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4850 نقطة، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.13% بسيولة تجاوزت حاجز 829 مليون درهم، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نمو 0.32% ليستقر المؤشر عند 9265 نقطة.

وتخطى حجم السيولة التي حققتها الأسهم في تداولات أمس 2.2 مليار درهم وذلك عبر إجراء أكثر من 55.6 ألف صفقة، وتجاوزت السيولة المحققة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.4 مليار درهم تمت عبر أكثر من 30.2 ألف صفقة فيما تجاوزت السيولة المحققة في سوق دبي المالي 829 مليون درهم خلال قرابة 25.4 ألف صفقة.

دبي

وعلى صعيد أداء قطاعات الأسهم كانت أسهم قطاع التأمين والاستثمار بمقدمة القطاعات التي حققت ربحية في سوق دبي المالي حيث تصدر سهم «تكافل الإمارات» بنمو 9.6% تلاه كل من سهمي «الوطنية القابضة» بنسبة 6.8% وسهم «الاستشارات الدولية» 6.3% ثم سهم «سلامة» بنسبة 5.2%.

وارتفع سهم شركة العربية للطيران، بنسبة 1.7% عند 3.04 دراهم، مسجلاً أعلى سعر وأعلى إغلاق منذ الإدراج، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 9.63 دراهم، بينما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.9% عند 0.374 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم ديار للتطوير، مرتفعاً بنسبة 2% عند 1 درهم، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2015.

وارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.3% عند 6.89 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مايو 2008، بينما استمر سهم باركن في الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 5% عند 5 دراهم، ليواصل تسجيل أعلى إغلاق منذ الإدراج.

مقابل ذلك شابت أسهم أخرى تراجعات نسبية خلال تداولات أمس منها تراجع سعر سهم شركة «بنك الإمارات للاستثمار» 10% ثم سهم «سكون تكافل» بنسبة 10% وسهم «دبي الوطنية للتأمين» 9.2% تلاها سهم «إعمار للتطوير» 3.08%.

أبوظبي

بينما جاءت أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي المالي في كل من قطاع المال والتأمين والصناعة حيث تصدر سهم شركة «بنك أم القيوين» بنسبة 14.9% تلاه سهم «عمان والإمارات القابضة» بنسبة 14.2% وسهم «ريسبونس بلس القابضة» بنسبة 7% ثم سهم «شيميرا ستاندرد» بنمو سعري بلغ 6.9%.

وارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 1.1% عند 5.35 دراهم، بينما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 0.4% عند 7.56 دراهم، وأقفل سهم لولو عند سعره السابق 1.79 درهم،

في المقابل كان سهم «هيلي القابضة» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 10% تلاه سهم «تكافل» بنسبة 6.8% ثم سهم شركة «بالمز» بنسبة 5.8% بينما تراجع سهم «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 4.2%. بينما انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 1.5% عند 2.01 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم البنك العربي المتحد، مرتفعاً بنسبة 1.8% عند 1.12 درهم.