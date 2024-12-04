تحركات طفيفة لأسهم أوروبا.. والأنظار على البرلمان الفرنسي



سجلت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة خلال تداولات الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتصويت برلماني من المرجح أن يطيح بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.20 بالمئة خلال التداولات، متجها لتسجيل مكاسب لجلسة خامسة على التوالي بعد الإغلاق الثلاثاء عند أعلى مستوى في شهر.



وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.88 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.30 بالمئة، وفوتسي الإيطالي 0.91%، فيما تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.38%.



وتصدر مؤشرا قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في أوروبا المكاسب وارتفعا 0.8 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.



ويصوت النواب الفرنسيون على اقتراحات بحجب الثقة والتي من شأنها، ما لم تحدث مفاجآت في اللحظة الأخيرة، أن تطيح بحكومة بارنييه في وقت تكابد فيه فرنسا لترويض عجز الميزانية.



ومن المقرر أن تبدأ المناقشة البرلمانية الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد ذلك ببضع ساعات.



وقال بارنييه إنه منفتح لبحث مسألة الميزانية مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وأحزاب أخرى، ويأمل في النجاة من تصويت حجب الثقة.



وارتفعت أسهم شركة ستيلانتيس المدرجة في بورصة باريس بأكثر من واحد بالمئة مما دعم المؤشر كاك 40، بعد تقرير يفيد بأن لوكا مايستري المدير المالي المنتهية ولايته في شركة أبل قد يصبح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية. ومع ذلك، نفت الشركة بعد ذلك مثل هذه الأنباء.



وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، من المنتظر صدور البيانات الشهرية لمؤشر مديري المشتريات وأسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال اليوم.