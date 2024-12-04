نيكاي الياباني يرتفع لليوم الثالث بعد معاملات متقلبة



حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب طفيفة، الأربعاء، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي، بدعم من تراجع الين وشراء الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة، وهو ما ساهم في تقليص الخسائر التي تكبدها المؤشر في المعاملات المبكرة بسبب جني الأرباح.



وارتفع المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 39276.39 نقطة بعد تراجعه في بداية الجلسة.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2740.6 نقطة.



وتقدمت الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة في معاملات ما بعد الظهر لتعطي دفعة للمؤشر نيكاي.



وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.4 بالمئة. وقالت الشركة يوم الاثنين إن مبيعات متاجر يونيكلو المحلية زادت في نوفمبر 12.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.



وارتفع سهم ريوهين كيكاكو 7.1 بالمئة بعد أن ذكرت الشركة المشغلة لمتاجر موجي أن مبيعات المتاجر المحلية وعبر الإنترنت ارتفعت في الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.



وارتفع سهم نيتوري هولدينجز لصناعة الأثاث المنزلي الداخلي 3.6 بالمئة.



وقفز سهما شركتي كونامي جروب ونينتندو لألعاب الفيديو 2.2 بالمئة و2.7 بالمئة على التوالي.



وارتفعت أسهم مجموعة سوني للترفيه 3.3 بالمئة، وكانت من بين الشركات المصدرة التي استفادت من تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بأن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.



وتراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى في اليابان بسبب جني المستثمرين للأرباح بعد الارتفاع الكبير أمس الثلاثاء، إلا أنها تمكنت من تعويض بعض الخسائر.



وهبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة المعنية بالذكاء الاصطناعي 1.7 بالمئة، فيما ربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 0.02 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 0.7 بالمئة.



وتعثرت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم ريسونا هولدينجز 4.3 بالمئة ليتكبد الخسارة الأكبر على المؤشر من حيث النسبة المئوية.