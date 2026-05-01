الدولار يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع الدولار، أمس، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر ​من أسبوعين، إذ أدت إشارات الميل إلى التشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) والارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات إلى تفاقم المخاوف من التضخم.

وأدى أيضاً تجاوز العملة اليابانية مستوى 160 يناً للدولار إلى زيادة احتمالات تدخل حكومة طوكيو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 مدفوعة بالقلق من حدوث مزيد من الاضطرابات ⁠في الإمدادات بعد تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار. ويمثل قرار البنك المركزي الأمريكي - بموافقة ثمانية مقابل اعتراض أربعة - بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير القرار الأكثر انقساماً منذ ‌1992.

وتسبب التحول إلى التشديد في ارتفاع حاد في عوائد ‌سندات الخزانة الأمريكية، إذ تمسكت عوائد السندات لأجل سنتين والسندات لأجل 10 سنوات بأعلى ‌مستوياتها منذ 27 مارس.

وارتفع مؤشر الدولار ​0.2% إلى 99.06، وهو ⁠أقوى مستوى منذ 13 أبريل. ومع ذلك، فإن الدولار في طريقه لتكبد خسارة 0.8% هذا الشهر بعد مكاسب لشهرين. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريباً إلى 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3463 دولار.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.712 دولار أمريكي، واستقر الدولار النيوزيلندي إلى حد كبير عند 0.5828 دولار أمريكي.

وعقد بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اجتماعيهما أمس، وقررا تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الذي كانت فيه متابعة حثيثة من الأسواق لتوجيهاتهما، مع تزايد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت العملة ​اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2024 إلى 160.58 يناً مقابل الدولار، لتقترب من المستويات التي أدت سابقاً إلى تدخل الحكومة على الرغم من إشارة بنك اليابان المركزي بعد اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء إلى أنه قد ​يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.