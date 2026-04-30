الأسهم العالمية تتحرك عرضياً.. و«إنتل» إلى مستوى قياسي

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال التداولات، أمس، مع ترقب المستثمرين لتداعيات قرار الفائدة الأمريكية وتقييم تصريحات جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 127 نقطة إلى 49014 نقطة، وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.15% إلى 7129 نقطة، وتراجع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3% إلى 24588 نقطة.

إنتل

ارتفع سهم «إنتل» إلى مستوى قياسي جديد، ليواصل مكاسبه القوية خلال شهر أبريل ومنذ بداية العام، مدعوماً بتوقعات قوية لصانعة الرقائق الأمريكية. وصعد السهم بنسبة 3.55% إلى 87.54 دولاراً، بعدما لامس 88.29 دولاراً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. ومنذ بداية أبريل ارتفع السهم بأكثر من 90%، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 138%، مستفيداً من تمركز الشركة في قلب صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت «إنتل» إنها تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 13.8 ملياراً و14.8 مليار دولار، وأن تسجل الربحية المعدلة للسهم 20 سنتاً، مقارنة بتوقعات المحللين عند 13.07 مليار دولار للإيرادات، و9 سنتات للربحية المعدلة.

ورفع محللو «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم إلى 100 دولار من 95 دولاراً مقدرة سابقاً، مع توقعات بنمو شحنات الشركة من وحدات المعالجة المركزية بنسبة 20% خلال عامي 2026 و2027.

الأوروبية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التداولات، حيث صعدت بعض الأسهم الأوروبية قليلاً، بعد خسائر 3 جلسات متتالية، في ​وقت حول فيه المستثمرون تركيزهم إلى سلسلة من نتائج الشركات، بينما ظلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى ⁠607.54 نقطة. ولا تزال الأسهم الأوروبية متراجعة بنحو 5% عن مستويات ما قبل الحرب، متخلفة عن نظيراتها الأمريكية والأسواق العالمية التي حققت ارتفاعات، مدفوعة بعوامل منها مكاسب أسهم شركات الذكاء ‌الاصطناعي والتكنولوجيا.

شركات

وعلى صعيد ​نتائج الشركات، قفز سهم ⁠أديداس الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 8.2%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية خلال ​الربع ⁠الأول فاقت ⁠التوقعات. وصعد سهم بنك يو. بي. إس السويسري 5%، بعد أن حقق صافي ربح في الربع الأول ⁠تجاوز التوقعات رغم اضطراب السوق الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

وأعلن دويتشه بنك تحقيق أكبر أرباحه على الإطلاق في عهد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج، كما رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية ‌الاستثمارية لعام 2026. ورغم ذلك، انخفض سهم البنك 2.8%.