تباين أداء الأسهم الأوروبية بعد خسائر 3 جلسات متتالية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأربعاء ، حيث صعدت صعدت بعض الأسهم الأوروبية قليلا ، بعد خسائر 3 جلسات متتالية، ‌في ​وقت حول فيه المستثمرون تركيزهم إلى سلسلة من نتائج الشركات، بينما ظلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى ⁠607.54 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. ولا تزال الأسهم الأوروبية متراجعة بنحو 5 % عن مستويات ما قبل الحرب، متخلفة ‌عن نظيراتها الأمريكية والأسواق العالمية التي حققت ارتفاعات، مدفوعة بعوامل منها مكاسب أسهم شركات الذكاء ‌الاصطناعي والتكنولوجيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني ‌لإنهاء الحرب، وذكرت صحيفة ‌وول ستريت جورنال أن الرئيس أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار ​مطول للموانئ ‌الإيرانية.

وعلى صعيد ​نتائج الشركات، قفز سهم ⁠أديداس الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 8.2 % ، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية خلال ​الربع ⁠الأول فاقت ⁠التوقعات. وصعد سهم بنك يو.بي.إس السويسري 5 % ، بعد أن حقق صافي ربح في الربع الأول ⁠تجاوز التوقعات رغم اضطراب السوق الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

وأعلن دويتشه بنك تحقيق أكبر أرباحه على الإطلاق في عهد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج، كما رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية ‌الاستثمارية لعام 2026. ورغم ذلك، انخفض سهم البنك 2.8 % .

ونزل ​سهم شركة (بيرنو ريكار) الفرنسية للمشروبات الكحولية قليلا بعد أن أنهت الشركة محادثات الاندماج مع شركة براون-فورمان، المالكة لعلامة جاك دانيالز التجارية.