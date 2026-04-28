أسهم أوروبا تتراجع وسط تعثر المحادثات بين أمريكا إيران

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم ​الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين لأسبوع حافل ‌باجتماعات البنوك ​المركزية ونتائج الشركات، وفي وقت يقيمون فيه تأثير الجمود الذي يحيط بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وازداد حذر المستثمرين بعد أن أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب الدائرة التي اندلعت منذ شهرين.

ويهدف هذا المقترح إلى إرجاء مناقشة البرنامج ‌النووي الإيراني لحين انتهاء الحرب وحل النزاعات المتعلقة بالشحن البحري. وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ‌ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 606.94 ‌نقطة.

وأدت الحرب إلى اضطراب الأسواق العالمية، ‌مما تسبب في ‌ارتفاع أسعار النفط وتأجيج المخاوف بشأن التضخم والنمو العالميين، إذ لا يزال ​مضيق هرمز ‌الحيوي مغلقا.

وتعافت ​وول ستريت وأسواق عالمية ⁠أخرى من موجة بيع حادة في مارس، بينما لا تزال أسهم الشركات الأوروبية المعتمدة ​على ⁠استهلاك الطاقة دون ⁠مستوياتها قبل الحرب.

وارتفع سهم شركة الطاقة العملاقة (بي.بي) 2.3 بالمئة، بعد أن حققت الشركة أرباحا في ⁠الربع الأول فاقت التوقعات.

وهوى سهم شركة (نوفارتس) السويسرية للأدوية 4.5 بالمئة، إذ أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية أساسية ومبيعات فصلية أقل من تقديرات السوق.

وقفز سهم شركة (نورويجن إير شاتيل) للطيران ‌بنحو أربعة بالمئة، بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة ​عن خسارة تشغيلية أقل من المتوقع، مدعومة بارتفاع الجنيه الإسترليني وتحوطات وقود الطائرات وانخفاض سعر بدلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.