نيكاي الياباني يتراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق

تراجع المؤشر نيكي الياباني عن أعلى مستوى له على ​الإطلاق وتقلبت أسعار السندات الحكومية وارتفع الين اليوم الثلاثاء بعدما أبقى البنك ‌المركزي على سعر ​الفائدة دون تغيير لكنه أبدى ميلا للتشديد النقدي.

وانخفض نيكاي 225 واحدا بالمئة إلى 59917.46 نقطة عند الإغلاق، وتركز الانخفاض في الشركات الكبرى.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99 بالمئة إلى 3772.19 نقطة.

وصعد العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى ⁠له في 29 عاما عند 2.49 بالمئة والذي سجله في وقت سابق من الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 بالمئة.

وارتفع الين 0.2 بالمئة إلى 159.13 مقابل الدولار.

وأبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير، لكن ‌ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.

وقال كازواكي شيمادا الخبير ‌الاقتصادي في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية "نتيجة اجتماع بنك اليابان ‌بشأن السياسة النقدية اتسمت بالميل للتشديد بعض الشيء، وعارض ثلاثة أعضاء في ‌مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين... أثر ‌ذلك على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو".

وأضاف أن انخفاض نيكاي اليوم جاء ​رغم ذلك مدفوعا ‌إلى حد كبير بعمليات البيع ​المكثفة لأسهم الشركات الكبرى في قطاع ⁠الذكاء الاصطناعي، مثل أدفانتست ومجموعة سوفت بنك اللتين شهدتا مكاسب حادة في الآونة الأخيرة.

ورفعت شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أمس الاثنين توقعاتها للأرباح السنوية، لكنها ​لم تحظ برضا ⁠المستثمرين وتراجع سهمها 5.56 ⁠بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك، وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 9.9 بالمئة مما شكل أكبر عامل هبوطي على المؤشر نيكاي.

وصعد 184 سهما على ⁠المؤشر نيكاي وانخفض 41 سهما اليوم الثلاثاء.

وكان سهم أوريكس أكبر الرابحين بارتفاعه 9.8 بالمئة بعد إعلان مجموعة دايوا للأوراق المالية شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.37 بالمئة.

وانخفض ‌العائد على السندات لأجل 30 عاما بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.64 بالمئة.

ويتحرك العائد عكس ​اتجاه أسعار السندات.وقال كاتسوتوشي إينادوم الخبير الاقتصادي في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول إن بنك اليابان سلط الضوء على المخاطر الصعودية لأسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يضر ذلك بالاقتصاد بشكل عام.

وأضاف "يشير هذا إلى استعداد بنك اليابان لرفع ​الفائدة لتجنب تأثير ارتفاع الأسعار".