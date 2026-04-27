تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط ترقب محادثات أمريكا وإيران

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، حيث أثر تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية سلباً على ثقة المستثمرين في ظل ترقب قرارات مهمة من البنوك المركزية لأكبر اقتصادات العالم. واستقرت الأسهم الأوروبية ​في أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية، مع ​تأثير انتكاسة أخرى في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثيه إلى باكستان، الوسيط ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، في مطلع الأسبوع، لكن المعنويات تحسنت بعد تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن إيران اقترحت معاودة فتح ‌مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية إلى وقت لاحق.

ومع صعود أسعار النفط الذي يزيد ​من التوقعات بارتفاع التضخم، ستولي ​الأسواق اهتماماً كبيراً لاجتماعات ⁠السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع بحثاً عن أي مؤشرات ​على أن ⁠البنوك ⁠المركزية قد تتحرك لرفع أسعار الفائدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 610.86 نقطة عند ⁠الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة نورديكس 8.3 % بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات الرياح البرية عن أرباح أساسية ومبيعات فاقت ‌التوقعات. وصعدت أسهم شركة فلوريا الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات ​3.5 % بعد أن أعلنت الشركة عن بيع قسمها المعني بتجهيزات السيارات الداخلية إلى أبولو فاندس مقابل 1.82 مليار يورو (2.13 مليار دولار).