أسهم أوروبا تصعد مع تراجع المخاوف من تدخل أمريكي في الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد ثلاث جلسات من التراجع، إذ جاء قرار الولايات المتحدة بشأن التريث في التدخل في الصراع في الشرق الأوسط بمثابة مصدر ارتياح للمتعاملين القلقين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 537.98 نقطة بحلول الساعة 07.08 بتوقيت غرينتش. ويقترب المؤشر من تسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

ودخلت الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران أسبوعها الثاني، ويسعى المسؤولون الأوروبيون إلى إقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القرار بشأن التدخل الأمريكي المحتمل سيتخذ في غضون أسبوعين.

ورفعت هذه الأخبار من معنويات السوق وساهمت في استعادة بعض الاهتمام بالأصول عالية المخاطر التي شهدت عمليات بيع خلال الأسبوع بسبب حالة الغموض بشأن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت أسهم قطاع السفر والترفيه الأكثر ارتفاعا، إذ صعدت 1.1 بالمئة، مع تراجع أسعار النفط.

وعلى الجانب الآخر، تذيلت أسهم الطاقة المؤشر بتراجعها 0.7 بالمئة، بعد أن بددت بعض مكاسب الأسبوع.

وكان سهم بيركلي في لندن أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية بهبوطه 8 بالمئة. وعينت شركة بناء المنازل الرئيس المالي الحالي ريتشارد ستيرن رئيسا تنفيذيا جديدا لها، لكنها أعلنت عن أرباح سنوية قبل الضرائب تفوق توقعات السوق بقليل.