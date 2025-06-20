المؤشر نيكاي يغلق منخفضاً بضغط من ضبابية الصراع في الشرق الأوسط

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة لينهي تداولات اليوم الجمعة على انخفاض، إذ أثرت المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط على المعنويات.

وهبط المؤشر نيكاي 0.22 بالمئة إلى 38403.23 نقاط، بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع بمكاسب 1.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة إلى 2771.26 نقطة لكنه سجل مكاسب أسبوعية 0.54 بالمئة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية "مع غياب المحفزات المحركة للسوق، أثرت الضبابية المحيطة بتوتر الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين".

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحدد خلال الأسبوعين المقبلين موقفه بشأن إمكانية دعم إسرائيل في صراعها مع إيران.

وأضاف أريساوا "علاوة على حالة الضبابية بشأن الصراع في المنطقة، لا تزال توقعات خطط الرسوم الجمركية الأمريكية غير واضحة".

وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.8 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. وانخفض سهم شركة الهاتف كيه.دي.دي.آي 1.72 بالمئة.

وتراجع سهم شركة نينتندو المصنعة للألعاب 4.11 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم أدفانتست 4.2 بالمئة ليصبح أكبر داعمي المؤشر نيكاي. وزاد سهم ليزرتك 4.97 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر.

وارتفع سهم شركة أمادا لصناعة الآلات 4.43 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 27 بالمئة وتراجع 69 بالمئة بينما استقر ما يعادل ثلاثة بالمئة.