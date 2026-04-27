نيكاي الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي مدعوماً بتفاؤل بشأن الشرق الأوسط

ارتفع المؤشر نيكي ​الياباني إلى مستوى قياسي اليوم الاثنين، مدعوما بالتفاؤل ‌المرتبط ​بأرباح الشركات وببصيص من الأمل عقب أنباء عن مقترح جديد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع نيكي 1.38 بالمئة إلى 60540.57 نقطة، متجها صوب إنهاء التداول فوق عتبة 60000 نقطة لأول مرة. وارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة إلى 3745.37 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند مستويات قياسية يوم الجمعة بعد أن حققت شركة إنتل أرباحا تفوق ‌التوقعات، مدعومة بارتفاع الطلب في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وواصل مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات سلسلة مكاسبه القياسية لتصل ‌إلى 18 جلسة متتالية. وارتفع سهما شركة كينيس اليابانية ‌المتخصصة في أتمتة المصانع وشركة "فانوك" المصنعة للروبوتات الصناعية بأكثر ‌من 15 بالمئة، ليقودا ‌المكاسب على المؤشر "نيكي" بعد أن أعلنت الشركتان عن أرباح فاقت التوقعات ​بعد إغلاق السوق ‌يوم الجمعة.

وقالت ​ماكي ساوادا، محللة استراتيجيات ⁠الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "قادت الأسهم المرتبطة بإعلانات الأرباح، بالإضافة إلى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، السوق إلى الارتفاع ​عند ⁠الفتح".

وأضافت "سيشهد هذا ⁠الأسبوع تدفقا مستمرا لتقارير الأرباح من الشركات الكبرى في كل من اليابان والولايات المتحدة، لذا ستتجه أنظار السوق ⁠بشكل طبيعي نحو تلك النتائج".انخفض نيكي بعد وقت قصير من بدء التداول، لكنه ارتفع بعد ذلك بشكل حاد عقب تقرير نشره موقع أكسيوس يفيد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحا جديدا لإنهاء ‌الحرب بينهما.

وتوقفت المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع المستمر منذ شهرين ​في مطلع الأسبوع. وكان سهم شركة روم من بين الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ تراجع 7.8 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع قطع غيار السيارات دينسو أنها تدرس سحب ​عرض الاستحواذ على ‌الشركة.