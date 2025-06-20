نيكاي يتراجع بسبب ضبابية صراع الشرق الأوسط

بدد المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه المبكرة ليتراجع اليوم الجمعة إذ أثرت المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط على المعنويات.

بحلول الساعة 02.08 بتوقيت جرينتش، هبط نيكاي 0.1 بالمئة عند 38442.36 نقطة بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2784.02 نقطة لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية واحدا بالمئة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو سكيوريتيز "مع غياب المحفزات المحركة للسوق، أثرت الشكوك المحيطة بتوتر الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين".

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال دعم إسرائيل في صراعها مع إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال أريساوا "علاوة على حالة الضبابية بشأن الصراع في المنطقة، لا تزال توقعات خطط الرسوم الجمركية الأمريكية غير واضحة".

وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.1 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. وهبط سهم كونامي جروب مطورة ألعاب الفيديو 1.7 بالمئة.

وانخفض سهم شركة جيه.فرونت ريتيلينج لتشغيل المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 2.87 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي.

فيما قفز سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 4.6 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وبدد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق مكاسبه المبكرة ليهبط 0.25 بالمئة.

وارتفع سهم شركة أمادا لصناعة الآلات خمسة بالمئة ليصبح الأفضل أداء على نيكاي.