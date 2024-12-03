نيكاي يسجل أعلى مستوى إغلاق في 3 أسابيع بدعم من موجة ارتفاع كبيرة

سجل المؤشر نيكاي الياباني، الثلاثاء، أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع بدعم من موجة ارتفاع واسعة النطاق قادتها أسهم شركات صناعة الرقائق ذات الوزن الثقيل، وذلك بعد إغلاق قوي في وول ستريت خلال الليل.



وارتفع نيكاي 1.9 بالمئة إلى 39248.86 نقطة بعد صعوده بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 بالمئة ليبلغ 2753.58 نقطة.



أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، الاثنين، بدعم من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن حققت السوق أداءً قوياً في نوفمبر.



وسارت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان على خطاها، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 4.3 بالمئة ليقدم دفعة 98 نقطة لمكاسب المؤشر نيكاي التي بلغت نحو 736 نقطة.



وربح سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة، 2.7 بالمئة، وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.9 بالمئة.



وزاد سهما الشركتين المرتبطين بالرقائق ديسكو كورب وليزرتك 6.1 و4.3 بالمئة على الترتيب، لتكونا من بين أفضل الأسهم أداءً على نيكاي من حيث النسبة المئوية.



ولم تقتصر المكاسب على أسهم شركات الرقائق، فقد تقدم 197 سهماً من أصل 225 مدرجاً على المؤشر نيكاي، في حين تراجع 25 سهماً. وتوقف تداول ثلاثة أسهم.



وقالت ماكي ساوادا المحللة في نومورا للأوراق المالية «شهدت سوق الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي حالة من الحذر على خلفية الأخبار المتعلقة برفع الرسوم الجمركية مع اقتراب تولي إدارة ترامب السلطة».



وأضافت إن القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد كانت الأكثر تضرراً، مشيرة إلى أن المستثمرين على ما يبدو بدأوا في إعادة شراء هذه الأسهم خلال هذا الأسبوع.



وكانا قطاعا الشحن والآلات الكهربائية، وهما من القطاعات المرتبطة بدورة الاقتصاد، من بين القطاعات الأفضل أداءً من أصل 33 قطاعاً في بورصة طوكيو.



وارتفع سهم شركة الشحن كاواساكي كيسن كايشا 4.9 بالمئة.



وقدمت شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو أكبر دفعة لمؤشر نيكاي بارتفاع بلغ 2.5 بالمئة.



وصعد سهم شركة تي.دي.كيه لتصنيع المكونات الإلكترونية 1.9 بالمئة فيما قفز سهم شركة شين إيتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون شبه الموصل 1.2 بالمئة.



وارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا وهوندا 1.6 بالمئة و1.4 بالمئة على التوالي.