الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم شركات التكنولوجيا.. وترقب لتطورات فرنسا



استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، وسط ترقب المستثمرين للتطورات السياسية في فرنسا واحتمالات انهيار الحكومة.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.57 بالمئة بقيادة قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية اللذين زادا 0.9 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.



كما ارتفع المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.40% وفايننشال تايمز البريطاني 0.51%، وفوتسي الإيطالي 1.16%.



وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1% في الوقت الذي تتأهب فيه حكومة البلاد لانهيار شبه مؤكد، الأربعاء، بعد أن قدمت أحزاب اليمين واليسار المتطرفة اقتراحات لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.



وتعرضت أسواق الأسهم والسندات الفرنسية لضغوط. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من عجز متزايد، في حين تواجه حكومة بارنييه معارضة قوية لموازنتها.



وجاء سهم شركة وورلدلاين من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 وواصل تحقيق المكاسب التي بدأها في اليوم السابق بعد أن اجتذبت مجموعة المدفوعات الفرنسية اهتماما مبكرا بالاستحواذ من شركات استثمار خاصة.



وانخفض سهم مرسيدس بنز باثنين في المئة بعد أن خفض بنك باركليز توصيته لأسهم الشركة الألمانية لتصنيع السيارات.