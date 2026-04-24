نيكاي يصعد 0.97 % ويغلق عند مستوى قياسي جديد بدعم شركات التكنولوجيا

سجل المؤشر نيكاي أعلى ​مستوى إغلاق له، الجمعة مسجلا ثالث مكاسبه ‌الأسبوعية على ​التوالي، إذ بددت الحماسة حيال أرباح قطاع التكنولوجيا تأثير الضبابية المحيطة باتفاق السلام المحتمل في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.97 % ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 59716.18 نقطة. وصعد المؤشر 2.1 % خلال الأسبوع. وحقق ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا طفيفا 0.01 % ليغلق عند 3716.59 نقطة.

وتجاوز نيكاي لفترة وجيزة الخميس حاجز 60 ألف نقطة للمرة الأولى ليعوض جميع خسائره التي تكبدها منذ ‌اندلاع حرب إيران قبل ما يقرب من شهرين واتساع نطاقها في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن ‌وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تم تمديده ‌لثلاثة أسابيع بعد اجتماع رفيع المستوى بين سفيري الجانبين في ‌البيت الأبيض. وقال ترامب ‌أيضا إن الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، عقب تمديد وقف إطلاق ​النار مع طهران ‌قبل أيام.

وخلال ​الليل، توقعت شركة إنتل لصناعة ⁠الرقائق الإلكترونية تحقيق إيرادات للربع الثاني تفوق توقعات وول ستريت مع ارتفاع الطلب على معالجات الخوادم التي تصنعها والمستخدمة في ​مجال الذكاء الاصطناعي ⁠في مراكز ⁠البيانات. وقفز سهم شركة إيبيدن، وهي مورد ياباني لإنتل، 12.6 % ليتصدر مكاسب نيكاي.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا ⁠للأوراق المالية "تتجه سوق الأسهم اليابانية نحو الارتفاع مدفوعة بشعور بالارتياح بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوقعات المستمرة بنمو الأرباح من قطاع الذكاء الاصطناعي المتوسع".

وصعد 92 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 131 سهما. ‌وبعد سهم إيبيدن، كان أكبر الرابحين سهم شركة دينكا الذي قفز 8.3 ​% يليه سهم شركة أدفانتست الذي زاد 5.5 %.

وكان سهم كانون من أكبر الخاسرين على نيكاي وفقد 7.9 %، وبعد ختام التعاملات في الجلسة الماضية أعلنت الشركة تعديل توقعات أرباحها ​بالخفض.