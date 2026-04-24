نيكاي الياباني يصعد بفضل أرباح شركات التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ​في طريقه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ‌إذ بددت ​الحماسة حيال أرباح قطاع التكنولوجيا تأثير حالة الضبابية بشأن اتفاق السلام المحتمل في الشرق الأوسط. وصعد نيكاي 0.47 بالمئة إلى 59416.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 3714.85 نقطة.

وتجاوز ⁠نيكاي لفترة وجيزة حاجز 60 ألف نقطة للمرة الأولى أمس الخميس ليعوض جميع خسائره التي تكبدها منذ اندلاع الحرب في إيران قبل ما يقرب من شهرين ‌واتساع نطاقها في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تم ‌تمديده لثلاثة أسابيع بعد اجتماع رفيع المستوى بين ‌سفيري الجانبين في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب ‌أيضا أن الولايات المتحدة لن ‌تستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، عقب تمديد وقف إطلاق النار مع طهران ​قبل أيام. خلال الليل، ‌توقعت شركة ​إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية تحقيق إيرادات ⁠للربع الثاني تفوق توقعات وول ستريت مع ارتفاع الطلب على معالجات الخوادم التي تصنعها والمستخدمة في الذكاء الاصطناعي ​في مراكز ⁠البيانات.

وقفز ⁠سهم شركة إيبيدن، المورد الياباني لإنتل، بنسبة 12.7 بالمئة ليتصدر مكاسب نيكاي. قال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا ⁠للأوراق المالية "تتجه سوق الأسهم اليابانية اليوم نحو الارتفاع مدفوعة بشعور بالارتياح بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوقعات المستمرة بنمو الأرباح من قطاع الذكاء الاصطناعي المتوسع".

وصعد 103 أسهم على نيكاي مقابل تراجع ‌121 سهما. وبعد سهم إيبيدن، كان أكبر الرابحين سهم (إن.إي.سي) الموردة لقطاع التكنولوجيا وكسب ​6.8 بالمئة يليه سهم شركة أجينوموتو الذي زاد 5.7 بالمئة. وكان سهم كانون من أكبر الخاسرين على نيكاي وفقد 6.6 بالمئة. وبعد ختام التعاملات في الجلسة الماضية أعلنت ​الشركة تعديل توقعات أرباحها ‌بالخفض.