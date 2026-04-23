أسهم أوروبا ترتفع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بعدما تلقى المتعاملون بإيجابية إعلان الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب وقف إطلاق نار لأجل غير مسمى مع إيران، فيما قام المستثمرون بتحليل مجموعة من تقارير نتائج أعمال الشركات الأوروبية.

وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% ⁠إلى 617.66 نقطة.

وارتفعت البورصات الأوروبية الرئيسة على نحو طفيف، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4% وزاد المؤشر كاك الفرنسي 0.2%.

ورغم رد الفعل الإيجابي للأسواق، لا تزال حالة الضبابية الجيوسياسية قائمة. ويبدو أن إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار.

مواصلة الحصار

وقال ⁠ترامب، إن البحرية الأمريكية ستواصل حصارها للموانئ والسواحل الإيرانية، ما يرجح استمرار إغلاق إيران مضيق ⁠هرمز ⁠أمام حركة الملاحة.

وفي أسواق الأسهم الأوروبية، قاد مؤشر القطاع الصناعي المكاسب أمس، مرتفعاً 1%.

وفي ⁠المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية ليكون الأضعف أداءً بين المؤشرات، إذ انخفض 0.7%.

وبالنسبة للأسهم الفردية، هوى سهم إف. دي. جيه يونايتد 6.5% بعدما خفضت مجموعة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت الفرنسية توقعاتها لإيرادات العام بأكمله وهامش الربح.

وقفز سهم إيه. إس. إم إنترناشونال 8.4% بعدما توقعت الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إيرادات أقوى في الربع الثاني من توقعات السوق.

أعلى إغلاق

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الكبير، وذلك على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات ⁠المتحدة وإيران أثرت سلباً في معنويات المستثمرين.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.4% إلى 59585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد أن انخفض 0.6%. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 3744.99 نقطة. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 8.5% كما ارتفع سهم شركة ‌أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.6%.

وأسهم السهمان بنحو 353 و169 نقطة على التوالي في أداء المؤشر ⁠نيكاي.

وقال كازونوري تاتيبي، الخبير لدى دايوا لإدارة الأصول: «أسهم الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من ⁠الأسهم التي ⁠كانت تقود السوق في الآونة الأخيرة هي الوحيدة التي تسجل ارتفاعاً، في حين ⁠تظهر انخفاضات في السوق بشكل عام».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات من انتهاء أجله، للسماح للبلدين بمواصلة محادثات السلام لإنهاء الصراع.. وارتفع 41 سهماً على المؤشر نيكاي فيما انخفض 182 سهماً.

أداء التكنولوجيا

وارتفعت المؤشرات الصينية، مدعومة بأداء قطاع التكنولوجيا عقب تمديد الولايات المتحدة وقف إطلاق النار مع إيران.

وصعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 0.5% عند 4106 نقاط، فيما زاد «سي إس آي 300» بنحو 0.65% عند 4799 نقطة، وأضاف «شنتشن المركب» نحو 1% ليغلق عند 2789 نقطة.

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب، حيث ارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3%، وزاد مؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9%.