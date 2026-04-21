الأسهم الأوروبية تعاود الصعود وسط ترقب مفاوضات السلام

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف ​في مستهل تعاملات الثلاثاء بعد أن سجلت خسائر في الجلسة ​السابقة إذ استمد المستثمرون تفاؤلاً من تقارير ذكرت أن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لا تزال جارية مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 621.99 نقطة عند الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وارتفعت البورصات الرئيسية في أوروبا بشكل طفيف، إذ ارتفع المؤشر ‌داكس الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.6 % و0.1 % على الترتيب.

وبدا أن القنوات الدبلوماسية ‌لاتزال مفتوحة، إذ عبر مسؤولون أمريكيون ‌عن تفاؤلهم بأن محادثات السلام سيجري ‌استئنافها في باكستان. وأشار مسؤول ‌إيراني كبير إلى أن طهران تدرس المشاركة على الرغم من ​استمرار وجود ‌عقبات كبيرة ​وحالة الضبابية مع اقتراب انتهاء ⁠وقف إطلاق النار.

وتعافت الأسهم من خسائر جلسة الاثنين في حين تراجعت أسعار النفط في ​التعاملات ⁠المبكرة، مما ⁠يعكس آمال المستثمرين في استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع بعد انتهاء الاجتماعات السابقة في ⁠إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1 %. وجاء قطاع الرعاية الصحية في المؤخرة بتراجعه 0.6 %.

ومن بين التحركات الأخرى، ‌هوت أسهم رويال يونيبرو 13 %، وتتجه لتسجيل أسوأ يوم ​لها منذ أكتوبر 2022 بعد أن قالت شركة المشروبات الدنمركية إن شراكتها مع موزعي بيبسي في شمال أوروبا ستنتهي.