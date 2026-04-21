⁠توبكس يتخلى عن مكاسبه ونيكاي يغلق مرتفعاً بدعم أسهم شركات التكنولوجيا

تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الثلاثاء، حيث تخلى المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة وتراجع عند الإغلاق، بينما أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ​ارتفاع، مما عزز الرغبة في المخاطرة ودفع المستثمرين إلى شراء أسهم شركات التكنولوجيا القيادية المحلية.

وارتفع نيكاي 0.89 % إلى 59349.17 نقطة وأغلق ⁠توبكس منخفضاً 0.18 % عند 3770.38 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة ‌بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهما ‌طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.46 % و0.37 % على الترتيب. وقفز سهم ​شركة كيوكسيا هولدنجز ‌7.31 %، وارتفع ​سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة ⁠في مجال التكنولوجيا، 8.53 %.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي. سي. آي لإدارة الأصول «قد ​تكون ⁠السوق متفائلة للغاية ⁠بشأن تداعيات الحرب. هناك قلق بشأن تأثير اضطراب سلسلة التوريد». وأضاف «قد يكون هناك تصحيح كبير في سوق ⁠الأسهم في الصيف إذا ظهر تأثير نقص الإمدادات». وأشار إيكيدا إلى أن تراجع إمدادات الهيليوم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الكابلات، قد يؤثر سلباً على شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية عالية الأداء في اليابان، بما في ذلك فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك.

وارتفع سهم فوجيكورا 6.51 %، بينما ​زاد سهم فوروكاوا 2.76 %.

وارتفع سهم هيتاشي 0.7 %. وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية 1.39 % و1.89 %​على التوالي.