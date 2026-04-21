المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بفضل تفاؤل إزاء محادثات إيران

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​مع تزايد التفاؤل بعد تقارير تفيد بأن طهران تدرس ‌حضور محادثات ​سلام مع واشنطن في باكستان، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة ودفع المستثمرين لشراء أسهم شركات التكنولوجيا المحلية ذات الثقل.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.07 بالمئة إلى 59453.44 نقطة بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، في حين صعد المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة إلى 3782.43 نقطة.

وازداد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هشاشة بعد إعلان واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية، مما دفع طهران إلى التعهد بالرد.

‌وقالت إيران في بداية الأسبوع إنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات، لكن مسؤولا كبيرا ذكر لرويترز لاحقا ‌أن البلاد قد ترسل وفدا إلى المحادثات المتوقع ‌إجراؤها في إسلام اباد.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات ‌المرتبطة بالرقائق الإلكترونية إذ ارتفع ‌سهم طوكيو إلكترون 4.3 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 1.79 بالمئة. وقفز سهم كيوكسيا هولدنجز 5.3 ​بالمئة وارتفع سهم ‌مجموعة سوفت بنك، المستثمرة ​في مجال التكنولوجيا، 4.23 ⁠بالمئة.

وقال تاكاماسا إيكيدا المدير في جي.سي.آي لإدارة الأصول "قد تكون السوق متفائلة أكثر من اللازم بشأن تداعيات الحرب. هناك قلق بشأن ​تأثير اضطراب ⁠سلاسل التوريد".

وأضاف " ⁠قد يحدث تصحيح كبير في سوق الأسهم في الصيف إذا ظهر تأثير نقص الإمدادات".

وأشار إيكيدا إلى أن نقص إمدادات ⁠الهيليوم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الكابلات، قد يؤثر سلبا على شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية عالية الأداء في اليابان، مثل فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك. وارتفع سهم فوجيكورا خمسة بالمئة اليوم الثلاثاء، بينما صعد سهم فوروكاوا 3.5 بالمئة. وتراجعت أسهم ‌البنوك، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 0.26 بالمئة وسهم مجموعة ​ميزوهو المالية واحدا بالمئة. وتراجع سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة في بداية التداول. من بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 39 بالمئة وانخفض ​56 بالمئة وظل أربعة ‌بالمئة دون تغيير.