تراجع الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأسبوع

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الإثنين، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
وتراجعت العقود الآجلة التي تتتبع مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا بأكثر من 1%، وانخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.85% عند 621 نقطة، في تمام الساعة 10:23 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجع "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.45% عند 10621 نقطة، وهبط "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.1% عند 8334 نقطة، وانخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.15% عند 24421 نقطة.
وفي حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية بنسبة 1.9% مع صعود أسعار النفط الخام، وزادت أسهم المرافق والاتصالات بنسبة 0.7% و0.2% على التوالي، قاد قطاع السفر والترفيه خسائر الجلسة، متراجعاً بنسبة 2%، وانخفضت أسهم البنوك والسيارات بنسبة 1.8% لكل منهما.