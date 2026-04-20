المؤشر نيكاي يقفز بدعم من التفاؤل إزاء الذكاء الاصطناعي

قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق ‌الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط إقبال على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر مما بدد بعض المخاوف من أزمة الشرق الأوسط.

وصعد نيكاي 0.60 بالمئة ليغلق عند 58824.89 نقطة مقارنة بأعلى مستوى يومي عند 59688.10 نقطة ⁠يوم الخميس. وقفز أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3777.02 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسداك المجمع إلى أعلى مستوى ‌إغلاق لهما للمرة الثالثة على التوالي يوم الجمعة بعدما أعلنت إيران أنها ستفتح مضيق هرمز أمام شحنات ‌النفط.

لكن الآمال في وقف إطلاق نار دائم ‌تبددت خلال مطلع الأسبوع بعدما قالت الولايات المتحدة ‌إنها احتجزت سفينة إيرانية ‌حاولت اختراق حصار تفرضه القوات الأمريكية على موانئ إيران.

وقال تاكايوكي ‌مياجيما، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة سوني المالية، ⁠في مذكرة "اتجاه المؤشرات الأمريكية الرئيسية نحو تحقيق مستويات قياسية على جميع الأصعدة، إلى جانب التوقعات بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي ⁠وأرباح الشركات، ⁠يوفر دعما للأسهم اليابانية".

وأضاف "في ظل بيئة سوقية عرضة للتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم بسبب التقارير حول الوضع في إيران، ⁠من المرجح أن تشهد السوق حالة من الشد والجذب".

وارتفع 124 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 98 سهما. وكان سهم مجموعة سوفت بنك التي تعد من بين أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي وسهم ‌مورد قطاع الرقائق ليزرتك من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا على المؤشر، أذ صعد كلاهما بأكثر من 5.4 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين سهم شركة سوميتومو الذي هوى 5.9 بالمئة، يليها سهم شركة فوروكاوا إلكتريك الذي هبط 4.2 بالمئة.