المؤشر نيكاي يصعد بدعم من التفاؤل إزاء الذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين ​مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله ‌الأسبوع الماضي، ​إذ طغى التفاؤل إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر على المخاوف من أزمة الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.97 بالمئة إلى 59045.45 نقطة عند استراحة منتصف جلسة التداول، مقتربا من أعلى مستوى يومي له ⁠عند 59688.10 نقطة الذي سجله يوم الخميس. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 3786.07 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي والمؤشر ناسداك الذي تغلب عليه ‌أسهم قطاع التكنولوجيا إلى أعلى مستوى إغلاق لهما للمرة الثالثة على التوالي يوم الجمعة بعد أن أعلنت إيران أنها ستفتح ‌مضيق هرمز أمام شحنات النفط.

لكن الآمال في ‌وقف إطلاق نار دائم تلاشت في مطلع الأسبوع ‌بعد أن قالت الولايات المتحدة ‌إنها احتجزت سفينة إيرانية حاولت اختراق حصار تفرضه القوات الأمريكية على موانئ ​إيران، التي توعدت ‌بالرد على ذلك.

وقال تاكايوكي ​مياجيما، كبير خبراء الاقتصاد ⁠في مجموعة سوني المالية، في مذكرة "اتجاه المؤشرات الأمريكية الرئيسية نحو تحقيق مستويات قياسية على جميع الأصعدة، إلى جانب التوقعات بشأن ​قطاع الذكاء ⁠الاصطناعي وأرباح الشركات، ⁠يوفر دعما للأسهم اليابانية".

وأضاف "في ظل بيئة سوقية عرضة للتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم بسبب التقارير حول الوضع في إيران، ⁠من المرجح أن تشهد السوق صراعا".

وارتفع 138 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 86 سهما. وكانت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تعد من بين أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي وأسهم مورد قطاع الرقائق ليزرتك من بين ‌الأسهم الأكثر ارتفاعا على المؤشر، إذ زادت خمسة بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب.

ومن ​ناحية أخرى كانت أكبر الخسائر على المؤشر نيكاي لأسهم شركة سوميتومو فارما التي انخفضت 5.7 بالمئة، تليها أسهم شركة طوكيو غاز التي انخفضت 3.8 بالمئة وأسهم شركة التجزئة ​ريوهين كيكاكو بانخفاض 3.3 ‌بالمئة.