تباين أداء المؤشرات الأوروبية و«​ستوكس» يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع ‌الرابع ​

تباين أداء الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الجمعة، بينما يتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع ترقب المستثمرين بحذر مناقشات في مطلع أسبوع قد تفضي إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض المؤشر الأوروبي 0.04 % إلى 616.71 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، في طريقه لتسجيل مكاسب متواضعة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على البورصات الإقليمية وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.1 %، بينما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.08 %. وبدا المستثمرون مترددين في اتخاذ خطوات مهمة في أعقاب فشل مفاوضات مطلع هذا الأسبوع والتزموا الحذر.
ولا يزال مضيق هرمز الحيوي يشهد قيوداً صارمة مما يزيد الوضع تعقيداً.
وألقى الصراع بظلاله على توقعات الشركات الأوروبية، حتى مع تكهنات بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.
وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية التقديرية 0.4 % متصدراً القطاعات الرابحة. وانخفض مؤشر الصناعات 0.5 %.
وصعد سهم شركة دليفري هيرو 3 % بعد أن رفعت شركة أوبر حصتها في شركة طلب الطعام عبر الإنترنت.