تباين أداء المؤشرات الأوروبية و«​ستوكس» يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع ‌الرابع ​

تباين أداء الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الجمعة، بينما يتجه المؤشر ​ستوكس 600 لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع ​على التوالي مع ترقب المستثمرين بحذر مناقشات في مطلع أسبوع قد تفضي إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض ⁠المؤشر الأوروبي 0.04 % إلى 616.71 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، في طريقه لتسجيل مكاسب متواضعة خلال الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على البورصات الإقليمية وارتفع المؤشر داكس الألماني ‌0.1 %، بينما انخفض المؤشر ‌فاينانشال تايمز ‌100 في لندن 0.08 %. وبدا المستثمرون مترددين ​في اتخاذ خطوات ​مهمة في أعقاب فشل مفاوضات ⁠مطلع هذا الأسبوع والتزموا الحذر.

ولا يزال مضيق هرمز الحيوي ​يشهد ⁠قيوداً ⁠صارمة مما يزيد الوضع تعقيداً.

وألقى الصراع بظلاله على توقعات الشركات ⁠الأوروبية، حتى مع تكهنات بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية التقديرية 0.4 % متصدراً القطاعات الرابحة. وانخفض مؤشر الصناعات 0.5 %.

وصعد سهم شركة ​دليفري هيرو 3 % بعد أن رفعت شركة أوبر حصتها في شركة طلب الطعام عبر ​الإنترنت.