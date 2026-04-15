الأسهم اليابانية تواصل الصعود ونيكاي عند أعلى مستوى منذ شهر

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها خلال تداولات الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، لتعوض خسائرها المسجلة منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية.

واختتم المؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأربعاء ​عند أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، إذ أدت ‌التوقعات بإجراء ​جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تحسن معنويات المتعاملين وتراجع أسعار النفط الخام. وارتفع المؤشر نيكاي 0.44 % ليختتم الجلسة عند 58134.24 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ إغلاقه القياسي في 27 فبراير ، معوضا تقريبا ⁠جميع الخسائر التي تكبدها منذ بدء الحرب. وكسب المؤشر نيكاي 1.2 % في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌0.4 % إلى 3770.33 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا وهو مدير صندوق في شينكين لإدارة الأصول "بدأ المستثمرون في بيع الأسهم لجني الأرباح ‌مع اقتراب المؤشر نيكاي من مستوى غير مسبوق".وأضاف "لا تزال ‌الشكوك تحيط بمصير الحرب في الشرق الأوسط. ومن الصعب ‌تصور أن يسجل المؤشر نيكاي ‌مستوى قياسيا جديدا في المدى القريب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ​قد تستأنف المحادثات لإنهاء ‌الحرب مع إيران ​في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد ⁠أن دفع فشل مفاوضات مطلع الأسبوع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، ⁠المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.76 % . وصعد سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، 2.17 % . وعكس سهم طوكيو إلكترون - المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق - اتجاهه ليغلق منخفضا 0.46 % .

وتراجع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.38 % . وهوى ‌سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 7.2 % بعد أن سجل مستوى قياسيا ​في الجلسة السابقة. وقفز السهم 70 % حتى الآن هذا الشهر.

ومن بين أكثر من 1600 سهم تتداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 % وانخفض 32 % ، واستقر 2% ​.