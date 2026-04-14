نيكاي يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء إلى ​مستويات لم يشهدها منذ اندلاع حرب إيران، ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع، حيث أدى التفاؤل ​إزاء المفاوضات لإنهاء الصراع إلى انخفاض أسعار النفط.

وقفز المؤشر نيكاي 225 القياسي 2.43 % إلى 57877.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 2 مارس، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 % إلى 3755.27 نقطة.

وأغلق المؤشر نيكاي عند أعلى مستوى له على الإطلاق في 26 فبراير، قبل بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران في 28 فبراير ما أدى إلى اندلاع صراع أدى إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط من المنطقة.

وانخفض سعر ​النفط الخام الأمريكي ‌1.57 % ​إلى 97.52 دولاراً للبرميل، بينما تداول ⁠خام برنت عند 98.83 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.54 %.

وقال ماكي ساوادا، محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز «بالطبع، هناك خطر ​من ⁠أن تتدهور الأوضاع ⁠مرة أخرى، ولكن مع هدوء معنويات السوق إلى حد ما، سيتحول التركيز إلى نتائج الشركات، التي تتجه إلى اكتساب زخم».

وأضاف «ستتوقف ⁠عودة المؤشر نيكاي إلى المستويات التي كان عليها قبل بداية الصراع على النتائج التي ستظهر اعتباراً من أواخر أبريل».

وارتفع 137 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 87 سهماً. وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والشركات ‌العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، أكبر المكاسب.

وتصدرت ​أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ ارتفعت 12.7 %، وتليها شركة تصنيع الرقائق كيوكسيا بارتفاع 11.9 %، ومورد قطاع التكنولوجيا أدفانتست ​الذي ارتفع بنسبة 8.5 %.