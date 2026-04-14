نيكاي الياباني عند ذروة 6 أسابيع بفضل آمال تقدم في محادثات إيران

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​إلى مستويات لم يشهدها منذ اندلاع الحرب في إيران، ‌بعد أن أدى ​التفاؤل إزاء المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع إلى انخفاض أسعار النفط.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 2.53 بالمئة إلى 57932.07 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من مارس، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 ⁠بالمئة إلى 3764.26 نقطة.

وأغلق نيكاي عند أعلى مستوى له على الإطلاق في 26 فبراير، أي قبل يوم من بدء الحرب في ‌إيران، ما أدى إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط من المنطقة.

وعلى الرغم من فشل محادثات وقف إطلاق النار في ‌مطلع الأسبوع، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في ‌مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن تقدما قد أحرز ‌في المفاوضات، وإن ‌الولايات المتحدة تتوقع أن تشرع إيران في معاودة فتح ممر الشحن البحري في ​مضيق هرمز.

وانخفض سعر ‌النفط الخام الأمريكي ​1.9 بالمئة إلى 97.20 دولارا للبرميل، ⁠وتراجع سعر خام برنت إلى 97.93 دولارا للبرميل، بانخفاض 1.44 بالمئة خلال اليوم.

وقال ماكي ساوادا محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "بالطبع، هناك خطر ​من ⁠أن تتدهور الأوضاع ⁠مرة أخرى، ولكن مع استقرار معنويات السوق إلى حد ما، سيتحول التركيز إلى أرباح الشركات، التي من المقرر أن تكتسب ⁠قوة دافعة".

وأضاف "عودة المؤشر نيكاي إلى المستويات التي كان عليها قبل بدء الصراع ستتوقف على النتائج التي ستظهر ابتداء من أواخر أبريل".

وارتفع 162 من الأسهم المدرجة على نيكي وانخفض 62. وكانت الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والعاملة ‌في قطاع الذكاء الاصطناعي الأكثر ارتفاعا.

وتصدرت شركة صناعة الرقائق كيوكسيا هولدنجز المكاسب، ​إذ قفزت 14.6 بالمئة، تلتها شركة سوفت بنك جروب التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، بقفزة 12.2 بالمئة، وأدفانتست الموردة لقطاع التكنولوجيا التي صعدت 8.2 بالمئة. وكانت أكبر الخاسرين شركة أرشون كورب التي انخفضت ثلاثة بالمئة ​تلتها إنبكس بتراجع 2.8 ‌بالمئة.