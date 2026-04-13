نيكاي الياباني يغلق منخفضاً بعد فشل محادثات أمريكا وإيران

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين بعد انهيار ​محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع إلى جانب عزم ‌البحرية الأمريكية ​منع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية والخروج منها.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة ليغلق عند 56502.77 نقطة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3723.01 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن البحرية الأمريكية ⁠ستبدأ في السيطرة على مضيق هرمز، وهو ممر بحري كان يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية يوميا.

وأغلقت إيران المضيق فعليا منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير. ودفع إعلان ترامب أسعار النفط ‌إلى تجاوز 100 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة اليوم.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى (توكاي طوكيو إنتيليجينس لاب) "لا أعتقد أن كثيرا من المستثمرين كانوا يتوقعون التوصل إلى اتفاق ‌بشأن كل شيء (في محادثات مطلع الأسبوع) وأن تسير ‌الأمور بسلاسة".

وأضاف "ومع ذلك، من الواضح أن هذه ليست أخبارا جيدة، لذلك انخفضت الأسهم. ‌لكنني أعتقد أن هذا هو ‌بالضبط السبب في عدم رؤيتنا حركة بالغة للإحجام عن المخاطرة".

ومالت السوق بشكل عام للاتجاه السلبي، إذ ​انخفض 158 سهما ‌مقابل ارتفاع 63 سهما على ​المؤشر نيكاي.

وتراجعت أسهم شركة توتو ⁠8.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض تسجله منذ أغسطس 2024، وذلك بعد أن أفادت صحيفة نيكاي الاقتصادية أن الشركة المصنعة لتجهيزات الحمامات والأدوات الصحية علقت ​طلبات شراء أحواض الاستحمام ⁠الجاهزة بسبب نقص ⁠المذيبات العضوية المصنوعة من النافتا المشتقة من النفط. واختتمت الشركة تداولات اليوم منخفضة 7.2 بالمئة لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي.

وانخفضت أسهم شركة إيبيدن، وهي ⁠شركة لتغليف الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات، 5.1 بالمئة، في حين تراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات 3.6 بالمئة.

وقفزت أسهم مجموعة دنتسو بنسبة تصل إلى 10.6 بالمئة لتصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر الرئيسي، وذلك بعد أن أظهر تقرير محدث عن تشكيل ‌المساهمين ظهور كيان مرتبط بالمستثمر الناشط المخضرم يوشياكي موراكامي على قائمة المساهمين في أكبر شركة إعلانات ​وتسويق في اليابان.

وارتفعت أسهم شركة ياسكاوا إلكتريك لتصنيع الروبوتات المستخدمة في الصناعات وأنظمة التحكم في الحركة 7.1 بالمئة عقب الإعلان عن أرباح قوية وزيادة في توزيعات الأرباح الأسبوع الماضي. وارتفعت أسهم شركة إنبكس، أكبر شركة استكشاف للنفط ​والغاز في اليابان، 3.1 بالمئة.