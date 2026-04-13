المؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران

تراجع المؤشر نيكاي الياباني واحدا ​بالمئة اليوم الاثنين، إذ ألقى انهيار محادثات السلام بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران والتقارير التي أشارت إلى تخطيط البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز بظلال جديدة من الشكوك حول استمرارية وقف إطلاق النار الحالي.

وانخفض المؤشر نيكاي واحدا بالمئة إلى 56357.40 نقطة بعد أن سجل الأسبوع ⁠الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة في تداولات متقلبة إلى 3721.78 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أمس الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره ‌20 بالمئة من إمدادات الطاقة اليومية في العالم والذي ‌أغلقته إيران فعليا منذ بدء الحرب في أواخر ‌فبراير.

دفع هذا ‌الإعلان أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين. ومن ​بين 33 مؤشرا ‌فرعيا للقطاعات ​في بورصة طوكيو، زاد ⁠مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 3.2 بالمئة. وفي المقابل، تراجع كل من قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز والنقل الجوي بنسبة ​1.8 ⁠بالمئة.

وقادت أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات موجة الخسائر. وسجل سهم شركة إيبيدن، وهي شركة لتعبئة الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات، أكبر انخفاض بين الأسهم ⁠القيادية، وتراجع 4.3 بالمئة. كما أثر سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في صناعة معدات أشباه الموصلات، بشكل كبير على المؤشرونزل 3.7 بالمئة.

لكن هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء الاستراتيجيين ومدير الصناديق في تي آند دي لإدارة ‌الأصول، قال إن الأرباح القوية للشركات ساهمت في الحد من تراجع معنويات ​السوق. وكان سهم شركة ياسكاوا إلكتريك، المتخصصة في صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم في الحركة، من بين أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، ​إذ ارتفع 5.7 ‌بالمئة.