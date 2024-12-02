تراجع صافي الأصول الأجنبية بمصر في أكتوبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية تراجع 1.12 مليار دولار في أكتوبر بعد ارتفاعه في سبتمبر. وأظهرت حسابات لرويترز تستند إلى الأسعار الرسمية لصرف العملات في البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى ما يعادل 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر من 10.33 مليارات في نهاية سبتمبر.

ويأتي التراجع عقب زيادة 591 مليون دولار في سبتمبر. وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021.

وهبط صافي الأصول الأجنبية في فبراير 2022 ولم يرتفع إلا في مايو هذا العام. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر، لكنها انخفضت في البنوك التجارية، بينما قفزت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.