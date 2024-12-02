الأسهم السعودية تواصل التعافي من أدنى مستوى في 4 أشهر.. وبورصة قطر تتراجع

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع أمس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريباً. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.9 %، بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع الألومنيوم 0.7 % وصعود سهم مصرف الراجحي 1.9 %.

وكسب سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.4 %، قبل اجتماع أوبك+. وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر في أوبك+ أن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في يناير للربع الأول من 2025، وستعقد المزيد من المحادثات بشأن هذا الخيار وغيره قبل اجتماع السياسة المؤجل في الخامس من ديسمبر. وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 %، بفعل تراجع سهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات 1 % وخسارة سهم بنك قطر الإسلامي 0.8 %.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.7 %، بدعم صعود سهم شركة الشرقية للدخان، التي تسيطر على سوق التبغ في مصر، 2.9 %. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 29.54 % على أساس سنوي في أكتوبر. وبلغ المعروض النقدي 11.24 تريليون جنيه (226.84 مليار دولار)، ارتفاعاً من 8.68 تريليونات في الشهر نفسه من العام الماضي.