انتعاش أسهم أوروبا ⁠بدعم مكاسب التكنولوجيا والرعاية الصحية

وارتفع مؤشر ستوكس 0.2% إلى 613.48 نقطة متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وواجه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ضغوطاً متزايدة قبل يوم واحد من المفاوضات المقررة في باكستان اليوم السبت.
وتصدرت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المكاسب في أوروبا أمس، إذ صعدت 0.5 و0.6% على الترتيب. ومن ناحية أخرى هبطت أسهم قطاع الطاقة 0.7%، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
وقفزت الأسهم الأوروبية الأربعاء، مسجلة أقوى ارتفاع لها في يوم واحد منذ أكثر من 4 سنوات، عقب أنباء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وأدى الإعلان إلى تهدئة مخاوف المستثمرين مؤقتاً، ما سمح للمؤشر ستوكس 600 بتعويض بعض الخسائر المتراكمة منذ اندلاع الأعمال القتالية في نهاية فبراير.
ومن بين الخسائر، هوى سهم سوديكسو 20% بعد أن خفضت شركة خدمات تقديم الطعام الفرنسية توقعاتها السنوية للمبيعات والربحية. ويتابع المتعاملون في السوق عن كثب صدور بيانات التضخم الأمريكية، لتكوين رؤى حول كيفية تأثير الصراع المستمر على الأساسيات الاقتصادية.
مكاسب يابانية
وارتفع المؤشر نيكاي والمؤشرات العالمية الأخرى بشكل حاد الأربعاء، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في حرب استمرت لما يقرب من 6 أسابيع بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأضافت: «مع الحذر المحيط بالتطورات المستقبلية (في الشرق الأوسط)، وبالنظر إلى الارتفاع الحاد في الأسهم، أعتقد أننا قد نشهد اليوم بعض المقاومة عند المستويات الأعلى».
وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم باي كارنت الذي هبط 5.8%، ويليه سهم شيفت بخسائر بلغت 5.6%، وسهم مركاري للتجزئة عبر الإنترنت الذي انخفض 4.9%.