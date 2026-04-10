المؤشر نيكاي يسجل أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2024

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ليسجل أقوى ارتفاع أسبوعي له ‌منذ أكثر ​من عام، إذ طغى التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا على المخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.84 بالمئة ليغلق عند 56924.11 نقطة، مسجلا ارتفاعا 7.1 بالمئة خلال الجلسات الخمس الماضية في أفضل أسبوع له منذ ⁠أغسطس 2024. وتركزت المكاسب في أسهم الشركات الكبرى، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 3739.85 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكاي والمؤشرات العالمية الأخرى بشكل حاد يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن ‌وقف إطلاق النار في حرب استمرت لما يقرب من ستة أسابيع بين إسرائيل والولايات المتحدة وبين إيران، والتي أدت إلى توقف شحنات النفط من ‌المنطقة بشكل شبه كامل.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحادثات ‌التي ستعقد في باكستان مطلع الأسبوع، حيث يجتمع ممثلون من الولايات ‌المتحدة وإيران لصقل الاتفاق لإنهاء ‌الأعمال القتالية.

ومع بدء موسم الأرباح، تركزت الأضواء على شركة التجزئة العملاقة فاست ريتيلنج التي سجلت أرباحا ​هائلة بعد إغلاق ‌السوق أمس الخميس. وقفزت ​أسهم الشركة مالكة العلامة التجارية ⁠يونيكلو 12 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "يبدو أن الشراء الانتقائي للأسهم الفردية ​عقب إعلانات ⁠الأرباح يساهم في الزخم ⁠الصعودي للأسهم اليابانية".

وأضافت "مع الحذر المحيط بالتطورات المستقبلية (في الشرق الأوسط)، وبالنظر إلى الارتفاع الحاد في الأسهم، أعتقد أننا قد نشهد اليوم بعض المقاومة عند ⁠المستويات الأعلى".

وارتفعت الأسهم في وول ستريت خلال الليل، إذ صعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات للجلسة السابعة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وأعطى ذلك دفعة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في طوكيو.

وصعد 101 سهم على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 121 سهما. ‌وإلى جانب فاست ريتيلنج، سجل سهم شركة فوجيكورا الموردة في قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب على المؤشر ​نيكاي وارتفع 12 بالمئة، كما قفز سهم شركة تصنيع الرقائق كيوكسيا هولدنجز 8.8 بالمئة.

وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم باي كارنت الذي هبط 5.8 بالمئة، ويليه سهم شيفت بخسائر بلغت 5.6 بالمئة، وسهم مركاري للتجزئة ​عبر الإنترنت الذي انخفض ‌4.9 بالمئة.