أسهم أوروبا ترتفع قليلاً مع ترقب الأسواق لمحادثات أمريكا وإيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة ​مع اتجاه المؤشر ستوكس 600 القياسي لتسجيل مكاسب أسبوعية، ‌إذ حافظ ​المستثمرون على تفاؤل حذر قبيل المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران المزمعة مطلع الأسبوع، على الرغم من العلامات على هشاشة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين البلدين.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.2 بالمئة ⁠إلى 613.48 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وواجه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ضغوطا متزايدة قبل ‌يوم واحد من المفاوضات المقررة في باكستان غدا السبت.

واتهمت واشنطن طهران بانتهاك التزاماتها بشأن مضيق هرمز، في حين زادت الهجمات ‌الإسرائيلية في لبنان من تعقيد المشهد الدبلوماسي إذ ‌تقول إيران إن هذه الهجمات تنتهك شروط وقف ‌إطلاق النار.

ومع ذلك أشارت ‌إسرائيل إلى احتمال فتح باب للدبلوماسية قائلة إنها مستعدة لبدء محادثات مباشرة مع ​لبنان في أقرب ‌وقت ممكن، مما يعطي ​بصيصا من الأمل.

وتصدرت أسهم ⁠قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المكاسب في أوروبا اليوم الجمعة، إذ صعدت 0.5 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

ومن ناحية أخرى ​هبطت أسهم ⁠قطاع الطاقة ⁠0.7 بالمئة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال اليوم.

وقفزت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، مسجلة أقوى ارتفاع لها في يوم ⁠واحد منذ أكثر من أربع سنوات، عقب أنباء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وأدى الإعلان إلى تهدئة مخاوف المستثمرين مؤقتا، مما سمح للمؤشر ستوكس 600 بتعويض بعض الخسائر المتراكمة منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير.

ومن بين الخسائر، هوى سهم سوديكسو 20 بالمئة بعد أن خفضت ​شركة خدمات تقديم الطعام الفرنسية توقعاتها السنوية للمبيعات والربحية.

وسيتابع المتعاملون في السوق عن كثب بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، لتكوين رؤى حول كيفية ​تأثير الصراع المستمر على الأساسيات ‌الاقتصادية.