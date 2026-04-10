نيكاي الياباني يقفز قبيل محادثات أمريكا وإيران

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة في ​طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ثمانية أشهر، ‌إذ بدد ​التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المخاوف حيال هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتقدم نيكاي 1.65 بالمئة إلى 56817.54 نقطة، متجها نحو تسجيل قفزة أسبوعية بنسبة 6.8 بالمئة، والتي ستكون الأعلى منذ منتصف أغسطس. وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة فقط إلى 3743.17 نقطة.

وارتفع نيكاي والمؤشرات العالمية أخرى بشكل حاد يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت منذ ‌قرابة ستة أسابيع مع إيران وأوقفت تقريبا شحنات النفط من المنطقة.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحادثات التي ستعقد في باكستان مطلع الأسبوع، ‌حيث يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران لبحث ‌اتفاق ينهي الأعمال القتالية.

واستقرت أسعار النفط دون مستوى 100 ‌دولار للبرميل خلال الليل في حين ‌ارتفعت الأسهم في وول ستريت، وتقدم المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات للجلسة السابعة على ​التوالي ليصل إلى ‌أعلى مستوى له ​على الإطلاق.

وقال هيروشي واتانابي كبير الاقتصاديين ⁠في مجموعة سوني المالية في مذكرة "من المتوقع أن تتلقى الأسهم اليابانية الدعم من العقود الآجلة للنفط الخام التي لا تزال في ​نطاق ⁠90 دولارا ومؤشر ⁠أشباه الموصلات الذي سجل مستوى قياسيا جديدا".

مع بدء موسم إعلان الأرباح، باتت شركة التجزئة العملاقة فاست ريتيلينج في بؤرة الاهتمام بعد ⁠إعلانها عن أرباح قياسية عقب ختام تعاملات السوق أمس الخميس. وقفز سهم الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو 10.2 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الجمعة.

وارتفع 101 سهم على المؤشر نيكاي مقابل 121 سهما.

وبخلاف سهم فاست ريتيلينج، ‌كان أكبر الرابحين على نيكاي سهم شركة فوجيكورا الموردة لقطاع التكنولوجيا بصعوده 10.9 ​بالمئة، وسهم شركة كيوكسيا هولدنجز المصنعة للرقائق الإلكترونية الذي قفز 6.7 بالمئة.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم شيفت بانخفاضه 5.3 بالمئة يليه سهم باي كرنت الذي نزل خمسة بالمئة وسهم مريكاري للبيع ​بالتجزئة عبر الإنترنت وخسر ‌4.8 بالمئة.