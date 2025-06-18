استقرار الأسهم الأوروبية قبل قرار الاحتياطي الاتحادي

استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء قبل أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرارا بشأن السياسة النقدية في حين أبقى التوتر المستمر في الشرق الأوسط على حالة القلق لدى المستثمرين.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 541.98 نقطة.

ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ من المتوقع على نحو كبير الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وستحظى تصريحات من المتوقع أن يدلي بها صناع السياسات بمراقبة عن كثب لتقييم الطريقة التي يعتزم بها البنك المركزي الأمريكي التعامل مع بيئة تجارية غير مستقرة.

وأدت سياسة الرسوم الجمركية المتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية. ولم يتحقق الكثير من التقدم في الصفقات التجارية في وقت يقترب فيه موعد نهائي لإبرامها في الثامن من يوليو.

وزاد التوتر بين إيران وإسرائيل من حالة الضبابية، بعد أن تبادلتا شن هجمات صاروخية جديدة رغم دعوة ترامب إلى "استسلام طهران غير المشروط".

وقاد قطاعا التأمين وٍالتشييد ومواد البناء المكاسب لكن أثرها تلاشى بسبب انخفاضات في أسهم شركات كبرى في مجال الرعاية الصحية. وصعد سهم إيرباص 1.7 % بعد أن رفعت الشركة المصنعة للطائرات النطاق الأعلى لتوزيعات الأرباح النقدية المستهدفة قبل إعلان عن أحدث أوضاع لأعمال الشركة.

وأظهرت بيانات تراجع التضخم في بريطانيا في مايو كما كان متوقعا لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على قرار البنك المركزي الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.