تراجع أسهم أوروبا بضغط خسائر القطاع الصناعي

تراجعت أسهم أوروبا الخميس بعد أن ​سجلت الأربعاء أكبر صعود في يوم ‌واحد ​خلال 4 أعوام، مع ازدياد حذر المستثمرين إزاء استمرارية الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها المحتملة على أسعار النفط والتضخم العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 612.06 نقطة بحلول الساعة 0715 ⁠بتوقيت جرينتش. بضغط خسائر القطاع الصناعي كما انخفض المؤشر داكس الألماني 0.5 % .

كانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت الأربعاء بدفعة من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في حرب إيران، مما أثار التفاؤل بإمكانية عودة ‌شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي ‌إلى مسارها الطبيعي ، غير أن هذا التفاؤل سرعان ما ‌تلاشى، مع استمرار عمليات ‌إسرائيل العسكرية في لبنان أمس الأربعاء، مما دفع إيران إلى التحذير ​من أن السعي إلى ‌مفاوضات سلام ​دائمة سيكون "غير منطقي" في ظل ⁠هذه الظروف. كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد كبير في القتال إذا لم تمتثل طهران.

وشكل المؤشر ​الفرعي ⁠لقطاع الصناعة ⁠أكبر ضغط على ستوكس600 إذ تراجع بنسبة 0.6 % . كما انخفضت المؤشرات الفرعية لقطاعات السفر والسياحة والبنوك وشركات التكنولوجيا.

لكن ⁠مؤشر قطاع الطاقة الفرعي تصدر قائمة الرابحين، إذ ارتفع واحدا بالمئة بدعم من صعود أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال أسعار النفط أعلى بنحو 40 % مقارنة ‌بمستويات ما قبل الحرب، مما يثير مخاوف من ارتفاع حاد في ​التضخم ينعكس سريعا على البيانات الاقتصادية.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت الخميس، بحثا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار ​التضخم.