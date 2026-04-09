تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الخميس وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وتراجع المؤشر نيكاي الياباني ​بعد أن سجل مكاسب كبيرة في ‌الجلسة السابقة، إذ ​تلاشى التفاؤل المبدئي الذي أعقب الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار لمدة أسبوعين في حرب إيران ليحل محله توخي الحذر في الأسواق.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعدما شنت إسرائيل الأربعاء أعنف هجمات حتى الآن على لبنان، مما ⁠أسفر عن مقتل المئات وتهديد إيران بالانتقام. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من "غير المنطقي" مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر ‌نيكاي 0.73 % إلى 55895.32 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى ‌3741.47 نقطة.

وفي الجلسة السابقة، قفز المؤشر نيكاي 5.4 % إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر على ‌أمل إعادة فتح ‌مضيق هرمز بعدما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة ​أسبوعين مع إيران.

وأدى استمرار ‌الحرب لنحو 6 ​أسابيع إلى توقف شبه ⁠كامل في حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل ممرا لنحو 20 % من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما ​أدى ⁠إلى ارتفاع حاد ⁠في أسعار الطاقة.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدي (جي.سي.آي أسيت مانجمنت) "تحول المستثمرون للهدوء أكثر وبدأوا يفكرون في ما إذا ⁠كانت محادثات السلام ستنجح فعلا ،كما ارتفعت أسعار النفط مجددا، مما ضغط على سوق الأسهم".

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع هبوط سهم أدفانتست 1.67 % وسهم مجموعة سوفت بنك 1.23 % .

وتراجع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس بعد مكاسب ​مبكرة ليختتم التعاملات بانخفاض 0.46 % .

ومن بين أكثر من 1600 سهم متاحة للتداول في بورصة طوكيو، ارتفع 18 % وتراجع 80 % واستقر ما يشكل نحو واحد بالمئة ​من تلك الأسهم.