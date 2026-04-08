الأسهم الأوروبية خضراء والأسواق العالمية تنتعش



صعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3% الأربعاء بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق ​الأوسط لمدة أسبوعين إلى انتعاش الأسواق العالمية، مما عزز الآمال في إمكانية استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.6 % إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ⁠ويتجه لتحقيق أفضل أداء له في عام إذا ما استمر الزخم الحالي.

وشهدت البورصات الأوروبية ارتفاعا مماثلا إذ صعد المؤشر داكس الألماني 4.6 %، في حين ‌زاد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 2.3 %.

وكان رد فعل الأسواق سريعا بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف لإطلاق ‌النار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أقل ‌من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران ‌لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ‌يمر عبره نحو 20 % من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات مدمرة ​على بنيتها التحتية ‌المدنية.

واستجابت أسواق ​الطاقة بسرعة إذ انخفضت العقود ⁠الآجلة لخام برنت 15 % إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد أسابيع من ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وتعرضت ​الأسهم ⁠الأوروبية لضغوط شديدة ⁠منذ بدأت الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وزاد من حدة الضغوط اعتماد القارة الكبير ⁠على واردات النفط عبر المضيق المغلق إلى حد كبير.

وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسفر وأسهم الصناعات والبنوك بين 5و7 %، إذ يُنظر إليها عادة على أنها المستفيد الرئيسي من انخفاض تكاليف الطاقة وعوائد السندات.

وتراجع قطاع الطاقة ‌4.2 % مع انخفاض أسعار النفط الخام.

وسيوجه المستثمرون تركيزهم الآن إلى ​بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو، والتي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لتقلبات سوق الطاقة في الآونة ​الأخيرة.