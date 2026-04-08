الأسهم اليابانية تواصل الصعود ونيكاي يسجل أكبر ارتفاع في عام



واصلت الأسهم اليابانية الصعود لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات الأربعاء ، وسجل المؤشر نيكاي أكبر ارتفاع في عام كما ​ارتفعت السندات والين في وقت أدى فيه اتفاق وقف إطلاق ‌النار بين ​الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وهدأ المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

وصعد المؤشر نيكاي 5.39 % إلى 56308.42 نقطة، مسجلا ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثاني من مارس . وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.365 ⁠% بعد أن سجل أعلى مستوى في 27 عاما الثلاثاء.

وبعد أكثر من 5 أسابيع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على وقف الأعمال القتالية لمدة أسبوعين وذلك ‌قبيل موعد نهائي حدده لطهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار، قائلا إن ترامب قبل شروط إيران للهدنة.

وقال شينجو ‌إيدي كبير محللي الأسهم في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث إن دور باكستان في ‌الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران يضفي على الاتفاق درجة من المصداقية، مما ‌يسهم في تفاؤل الأسواق.

وهبطت العقود الآجلة للخام ‌الأمريكي بأكثر من 19 ​% إلى ما دون 100 دولار ⁠للبرميل، وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 158.05 للدولار. واقتصاد اليابان معرض بشكل خاص لتبعات تقلبات أسعار النفط بسبب اعتماده الكبير على استيراد ​الطاقة.

وصعود المؤشر نيكاي ⁠الأربعاء هو ⁠الأكبر منذ 10 أبريل 2025 عندما قفز المؤشر 9% عقب تراجع ترامب عن بعض عناصر خطة رسوم جمركية ضخمة أطلق عليها "يوم التحرير".

وسجلت الشركات المرتبطة ⁠بقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب طاقة هائلة، أعلى زيادة. ومن القطاعات الفرعية للمؤشر توبكس، سجل قطاعا التعدين والشحن أكبر انخفاض.

وسجلت كيوكسيا هولدنجز لتصنيع الرقائق أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي مع ارتفاع السهم 18.6 % تليها شركة فوروكاوا إلكتريك بنسبة 17.6 % ثم أدفانتست بنسبة ‌13.6 % .

وانخفض سهم إنبكس للتنقيب عن النفط 6.2 % ليتصدر بذلك الأسهم الخاسرة يليه سهم إيديميتسو كوسان ​بنسبة 5.9 % ، وشركة كاواساكي كيسن للشحن التي نزل سهمها 3.9 %.

وقال ماكي ساوادا محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "لم يتضح بعد إن كانت أسعار النفط الخام والإمدادات ستعود لمعدلات ما قبل الحرب... وبسبب هذا الغموض، أعتقد أن هناك احتمالا ​قويا للتراجع بعد هذا الصعود القوي".